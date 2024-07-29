В Японии граждан призвали отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата

Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию независимо от того, какова цель визита, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсека японского кабмина Ёсимаса Хаяси, сделанного в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву.