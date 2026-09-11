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Царьград

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Самый страшный день: как теракт 11/9 изменил США и весь мир

Самый страшный день: как теракт 11/9 изменил США и весь мир

Теракт 11 сентября стал крупнейшим в истории. Он унёс жизни почти трёх тысяч человек. И это только по официальным данным.

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