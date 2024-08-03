Сенатор Дмитрий Савельев отправлен в СИЗО на 2 месяца

Об этом сообщил Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщил, что сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев отправлен судом в СИЗО на 2 месяца - до 2 октября 2024 года.