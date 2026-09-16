Раскрыт план ликвидации Зеленского Западом: главная новость СВО 16 сентября

В интервью CBS News Владимир Зеленский рассказал, что его самолет якобы дважды пытались атаковать, чтобы запугать.
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