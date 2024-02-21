«Нанесут удар»: в Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки

После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое наступление, сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.
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