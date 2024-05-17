Вчера, 17.05.2024 в 16-20 на левом банкомате в офисе Сбера забыта посылка Сбермаркета. Прошу вернуть, 9053933366.
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Вчера, 17.05.2024 в 16-20 на левом банкомате в офисе Сбера забыта посылка Сбермаркета. Прошу вернуть, 9053933366.