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В Челябинской области ищут двух целительниц-воровок

В Челябинской области ищут двух целительниц-воровок

Женщины "лечат" любые болезни прямо на улице за 600 тысяч.На Южном Урале орудуют две "целительницы", которые предлагают свои услуги по лечению серьёзных заболеваний, и в процессе обирают "пациентов" на крупные суммы денег.

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