Не секрет, что в Якутии очень популярна строганина из рыбы. Из рыбы не любой, а "белорыбыицы" в широком смысле этого слова.
Тройная уха. Авторский вариант с якутской спецификой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Синельников
А чего только картошки? Можно еще сельдерея, капусты, помидоров, репы и тушенки добавить. Все равно -- рыбный суп! А не уха...
Ответить
9 час.
СД
Семен Дремин
Ну Вы и садисты......................................................................
Ответить
3 час.
Свежие комментарии