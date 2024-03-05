СКА обыграл «Торпедо» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

По результатам третьего матча 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшегося 5 марта, петербургский хоккейный клуб СКА в гостях обыграл нижегородский «Торпедо» — игра завершилась со счетом 5:2.
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