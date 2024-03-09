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NYT: США разочаровались в Зеленском после главной февральской новости

NYT: США разочаровались в Зеленском после главной февральской новости

В New York Times выяснили, как администрация Байдена отреагировала на поражение ВСУ в АвдеевкеВ феврале текущего года под контроль ВС России перешла Авдеевка, которую украинские боевики превратили в мощный укрепрайон.

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