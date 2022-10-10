Вадим Евсеев: «Мне всегда нравился Гвардиола. В «Баварии» он полностью поменял философию команды»

Вадим Евсеев высказался о работе Пепа Гвардиолы. – Есть в европейском футболе команды, которые вас интересуют в большей степени? Или вы просто следите за центральными матчами топ-5 лиг? – Когда я стал тренером, мне всегда нравился Гвардиола.