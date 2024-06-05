Полковник Трухан заступился за выступившую в кожаных трусах Бузову

татьяна Фофанова

Конечно Бузова выступала на фестивале, а не на празднике , посвященному Дню защиты детей, конечно , наряд у нее правильный, нравится все военным (полковникам, в особенности), а то что голоса нет, так и должно быть, а то что запрашивает гонорары!!!, так это не она виновата! Да, она просто герой нашего времени, не удивлюсь, если ей при жизни памятник поставят и улицу назовут!