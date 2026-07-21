Сила в правде
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Сила в правде

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Как «Корвет» превращает российские порты в неприступную крепость против подводных дронов и морских камикадзе

Как «Корвет» превращает российские порты в неприступную крепость против подводных дронов и морских камикадзе

Российские порты под постоянной угрозой от украинских морских дронов и боевых пловцов. Но на страже уже стоит «Корвет» — система, которая слышит врага под водой за десятки километров, видит сквозь волны и способна сорвать даже массированную атаку.

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