Финны готовятся вести огонь на дальние дистанции

Полигон в Лапландии стал центром крупнейших артиллерийских учений НАТО. На севере Финляндии начались масштабные учения сухопутных войск стран НАТО Lightning Strike 24, основной целью которых называется «демонстрация оборонительных возможностей Альянса на северном направлении».
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