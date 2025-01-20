Самый большой в мире телескоп получил защитный купол

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia Новые снимки, опубликованные специалистами Европейской южной обсерватории (ESO), показывают, что каркас купола уже завершен, в то время как внешняя оболочка, которая полностью закроет телескоп, пока на стадии строительства.
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