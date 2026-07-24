Beefeater 0.0 finally reveals what Jay Kay was reaching for in Virtual Insanity

Beefeater 0.0 has settled one of pop culture’s longest-running questions: what was Jay Kay reaching for in Virtual Insanity? Thirty years after Jamiroquai’s video first aired, the alcohol-free gin has partnered with the band and Lucky Generals to send Jay Kay back onto Jonathan Glazer’s famous moving-room set, this time revealing his hand was reaching […].
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