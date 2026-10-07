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Тульские новости

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Тульская область запустила карту холодных квартир

Тульская область запустила карту холодных квартир

Если в вашей квартире или доме до сих пор нет отопления, расскажите об этом «Тульским новостям». Для этого воспользуйтесь нашим дежурным-ботом.

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