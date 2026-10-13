Пользователи "Афиши" смогут вернуть деньги за билеты за 3 часа до события

Маркетплейсе впечатлений Afisha.ru ввел новую опцию «Легкий возврат», позволяющую вернуть стоимость билетов на выбранное мероприятие при отказе вплоть до трех часов до начала события.
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