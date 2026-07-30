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Потери за кулисами «Бригады» и путь к семье: личная драма Дмитрия Дюжева

Потери за кулисами «Бригады» и путь к семье: личная драма Дмитрия Дюжева

Для миллионов зрителей Дмитрий Дюжев стал дерзким Космосом из культового сериала «Бригада». Но мало кто знал, что в момент оглушительного успеха молодой актер переживал личную катастрофу: всего за несколько лет он потерял сестру, отца и мать, оставшись один на один со славой и тяжелой утратой.

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Комментарии
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Михаил
Кара божья за роль прославляющую криминал ?
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1 м.