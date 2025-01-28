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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Энрике: «В «ПСЖ» нет понятий «девятка», «десятка» – я смотрю на футбол по-другому. Не скажу о ключе к победе над «Штутгартом», чтобы их тренер не был в курсе»

«Я не играю с классической «десяткой». Любому игроку под 10-м номером было бы сложно в моей системе. Мы по-другому занимаем пространство.

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