Огни главной городской елки зажглись в Сарани

Зажжение огней главной елки Сарани прошло в понедельник, 25 декабря. В торжественной части мероприятия для жителей города выступили сказочные персонажи, и продемонстрировали парад Дедов Морозов и Снегурочек.
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