15 октября в школе №763 прошел концерт в честь 50 лет со дня основания. В актовом зале собрались педагоги, ученики, выпускники разных лет и гости, среди них представители района и города.
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