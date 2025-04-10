Бритни Спирс окончательно рассталась со своим бойфрендом

Пол Солиз вывез свои вещи из дома певицы. Бритни Спирс LEGION-MEDIAДрузья Бритни Спирс вздохнули с облегчением: певица наконец-то выставила из своего дома 38-летнего Пола Солиза — бойфренда, с которым она встречалась последние два года.