Дочь назвала приглашавшего незнакомцев насиловать ее мать отца худшим сексуальным преступником

Дочь француза, который приглашал мужчин насиловать ее мать, рассказала о "сошествии в ад". Житель Франции Доминик Пелико признался, что более десяти лет накачивал свою жену Жизель наркотиками и приглашал незнакомцев насиловать женщину.
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