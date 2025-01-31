Times: страны ЕС поссорились из-за Украины

ВАШИНГТОН, 1 февраля, ФедералПресс. Германия и ряд других европейских стран выступают против идеи создания миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта, пишет американская газета Times со ссылкой на дипломатов и чиновников.
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