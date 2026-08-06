Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия

27 июля 2026 года около 17-45 в районе дома 157 по улице Лежневская города Иваново, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, неустановленное лицо, управляя средством индивидуальной мобильности (прокатным электросамокатом ЮРЕНТ фиолетового цвета), совершил наезд на пешехода.