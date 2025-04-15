Расследование ложного сообщения о бомбе на мосту Рыбница–Резина продолжается

Почти через шесть месяцев после ложного сообщения о минировании моста Рыбница–Резина, поступившего во второй тур президентских выборов в Республике Молдова, расследование властей пока не привело к установлению подозреваемых.
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