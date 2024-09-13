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Чем обернётся ядерный удар России вблизи границы? Политолог призвал посмотреть на розу ветров

Чем обернётся ядерный удар России вблизи границы? Политолог призвал посмотреть на розу ветров

Роза ветров – на неё указал политолог, комментируя возможный ядерный удар у границ России.Юрий Светов, политолог указал на то, что роза ветров подсказывает последствия ядерного удара близ русских границ.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Конечно. Нужно просто сразу за лужу бить… и никакая Роза ветров неважна(
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17 час.
Игорь Васиков
роза ветров в разные времена разная!
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16 час.

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