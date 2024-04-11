Курсант Академии МЧС в Алексеевском стала лауреатом Всероссийского конкурса

Курсант 2 курса факультета пожарной и техносферной безопасности Академии МЧС в Алексеевском районе Вероника Иванова стала лауреатом проходившего в Москве Всероссийского конкурса на лучшую работу «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ».
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