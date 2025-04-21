На Алтае педагоги получают одну из самых мизерных выплат за проведение госэкзаменов

В 11 раз меньше, чем в Москве В Алтайском крае учителя получают одну из самых маленьких в стране оплат за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), пишут "Известия" со ссылкой на ежегодный мониторинг профсоюза "Учитель".