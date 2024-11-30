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Царьград

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Плавильный котёл народов: Почему мигранты не хотят интегрироваться? Весь мир поднимается на борьбу

Плавильный котёл народов: Почему мигранты не хотят интегрироваться? Весь мир поднимается на борьбу

Плавильный котёл народов не сработал. Теперь весь мир постепенно поднимается на борьбу. Почему мигранты не хотят интегрироваться, объяснил Дмитрий Краснов.

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