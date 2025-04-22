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На рынок вышла новая платформа для размещения рекламы на Смарт ТВ

На рынок вышла новая платформа для размещения рекламы на Смарт ТВ

CTV House планирует стать партнером различных паблишеров, объединить в себе весь возможный инвентарь и предоставить современные технологические инструменты для решения медийных и брендформанс-задач клиентов Компания разрабатывает inhouse-решение (реализация задач внутри компании, без привлечения внешних агентств) для двойной верификации трафика, которое позволит получить дополнительную оценку рекламы в Смарт ТВ.

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