На рынок вышла новая платформа для размещения рекламы на Смарт ТВ

CTV House планирует стать партнером различных паблишеров, объединить в себе весь возможный инвентарь и предоставить современные технологические инструменты для решения медийных и брендформанс-задач клиентов Компания разрабатывает inhouse-решение (реализация задач внутри компании, без привлечения внешних агентств) для двойной верификации трафика, которое позволит получить дополнительную оценку рекламы в Смарт ТВ.