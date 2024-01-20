Сегодня в Астраханском кремле начинаются творческие Дни районов

И первым многочасовое концертное действо представит Харабалинский район. Череда новогодних праздников заканчивается, но в Астраханском кремле по-прежнему ждут гостей - ведь время от Крещенья до Масленицы на Руси традиционно было временем веселья.
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