Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой с рабочим визитом посетил Китайскую Народную Республику, где состоялось 11-е заседание совместной российско-китайской рабочей группы по вопросам миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии