Пижон с пивными подставками: кто такой будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press 2769 прочтений Вчера Задолго до досрочных выборов в Германии лидера партии ХДС уже называли новым канцлером ФРГ.
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