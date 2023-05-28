Индзаги о выходе «Интера» в ЛЧ: «Матч с «Аталантой» был самым важным для нас за последнее время»

Главный тренер миланцев высказался после победы над «Аталантой» (3:2) в Серии А. «Я очень доволен. Я похвалил ребят, потому что сегодняшний матч был самым важным для нас за последнее время.
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