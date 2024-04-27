Майские грозы: «Известия» составили топ популярных обманов на праздники

Предложения социальных выплат, якобы возврат НДС, горящие туры и билеты с огромными скидками — все эти виды мошенничества традиционно входят в список самых распространенных в период длинных весенних праздников.
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