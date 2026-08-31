Bild назвала три сценария итогов земельных выборов на востоке ФРГ для ХДС и Мерца

Выборы в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт рассматриваются как ключевой тест для канцлера Фридриха Мерца и правящей Христианско-демократической партии Германии (ХДС), а также для Социал-демократической партии Германии (СДПГ).