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Bild назвала три сценария итогов земельных выборов на востоке ФРГ для ХДС и Мерца

Выборы в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт рассматриваются как ключевой тест для канцлера Фридриха Мерца и правящей Христианско-демократической партии Германии (ХДС), а также для Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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