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Военное обозрение

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В России разработана мобильная система РЭБ «Абзац» с элементами ИИ для борьбы с украинскими дронами

В России разработана мобильная система РЭБ «Абзац» с элементами ИИ для борьбы с украинскими дронами

Система уже применяется в зоне СВО, но пока никаких подробностей нет.

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