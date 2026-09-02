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Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Страны НАТО готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко на ВЭФ, его слова привел ТАСС .

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