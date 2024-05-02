Блогера задержали за критику памятников ветеранам

Губернатор Чибис осудил блогера, оскорбившего военные памятникиКонстантин ПетровКадр из видео/Новости RT на русском/VK В Мурманской области блогер-бизнесмен Петров, приехавший в путешествие по Мурманску и Териберке, пожаловался на обилие памятников ветеранам ВОВ.
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