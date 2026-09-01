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Кодекс православного руководителя и предпринимателя

По сообщению газеты «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/8909658, сообщество православных бизнесменов в день открытия Восточного экономического форума представило для общественного обсуждения обновленный проект Кодекса православного руководителя и предпринимателя.

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