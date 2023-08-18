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«Ордабасы» встретятся с «Кайратом». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

«Ордабасы» встретятся с «Кайратом». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

В 20 туре Чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» сыграют с «Кайратом». Матч пройдет 20 августа, в 21:00 по местному времени на Центральном стадионе им.

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