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Три детективные загадки: хватит ли у вас дедукции, чтобы вычислить преступника?

Три детективные загадки: хватит ли у вас дедукции, чтобы вычислить преступника?

Казалось бы, разгадка лежит на поверхности, но некоторые детали легко упустить. В этих трех историях придется внимательно изучить каждую улику и подключить логику, чтобы понять, кто на самом деле оказался преступником.

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