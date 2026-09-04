Три детективные загадки: хватит ли у вас дедукции, чтобы вычислить преступника?

Казалось бы, разгадка лежит на поверхности, но некоторые детали легко упустить. В этих трех историях придется внимательно изучить каждую улику и подключить логику, чтобы понять, кто на самом деле оказался преступником.
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