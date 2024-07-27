2,15 ребенка на женщину. Главный репродуктолог пояснил, сколько надо рожать

В Госдуме назвали демографическую ситуацию в стране критической. Как исправить положение, аif.ru рассказал президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины профессор Владислав Корсак: — Чтобы обеспечить простое воспроизводство, коэффициент рождаемости (количество родов на женщину) должен быть 2–2,15 ребенка.