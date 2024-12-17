Суд в Петербурге приговорил москвича к условному сроку за лизинговую аферу

В Санкт-Петербурге вынесли приговор жителю Москвы за мошенничество в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, в январе 2023 года обвиняемый основал коммерческую компанию и через подставное лицо заключил договоры лизинга с транспортными организациями.