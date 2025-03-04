В обход Зеленского: Верховная Рада одобрила инициативы Трампа по началу переговоров

Некоторые на Украине пытаются наладить отношения с Вашингтоном. Верховная Рада одобрила инициативу Трампа по началу переговоров, об этом говорится в опубликованном обращении парламента к властям и народу США.
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