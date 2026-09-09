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Царьград

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Дмитриев предложил бизнес-форум с участием США и АдГ в 2027 году

Дмитриев предложил бизнес-форум с участием США и АдГ в 2027 году

Кирилл Дмитриев сообщил, что ###A_Россия_A### предложит провести в 2027 году бизнес-форум с участием США, Германии и "Альтернативы для Германии" (АдГ), желая возобновить деловой диалог.

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