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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ройс О’Нил и Рон Холланд сошлись в борьбе за мяч и не хотели отпускать его даже после свистка

Во время предсезонного матча «Финикс» – «Детройт» (91:109) два баскетболиста бросились на паркет и не хотели отпускать мяч даже после свистка.

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