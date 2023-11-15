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МТС отчитается за квартал - основные события 16 ноября

В четверг, 16 ноября, МТС представит финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 года. В 3 квартале 2022 года выручка компании в годовом выражении увеличилась на 0,8%, до 137,7 млрд рублей, чистая прибыль упала на 25,1%, до 12,3 млрд рублей.

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